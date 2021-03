I castelli di Bellinzona meritano di essere valorizzati, e devono essere rilanciati. Il Consiglio comunale cittadino, riunito stasera a Sementina per la seconda e ultima serata della seduta pre-elettorale, ha approvato come previsto il messaggio con cui il Municipio chiedeva un credito di 1,82 milioni di franchi per la progettazione degli interventi che saranno realizzati nei prossimi anni sul patrimonio Unesco. Al termine del dibattito il sostegno è stato quasi unanime con 43 voti favorevoli, tre astenuti e nessun contrario. «È ora di lanciare questa gemma a livello internazionale» ha affermato Lelia Guscio (Lega) a nome della Commissione della Gestione sottolineando che il santo vale la candela, trattandosi di un progetto lungimirante. Ha poi sottolineato l’importanza di sottolineare l’appartenenza identitaria a queste opere, e di porre attenzione alla segnaletica, al traffico e agli eventuali problemi di littering. La presidente della Gestione, e autrice della relazione sui castelli, ha inoltre ricordato l’importanza di realizzare un punto di accoglienza e ristoro alla Casa del vignaiolo presso Montebello. Da parte sua Charles Barras (Unità di sinistra) ha affermato che bisogna essere orgogliosi di avere in città un caso eccezionale tra le fortificazioni medievali a livello europeo, come l’Unesco ebbe a rimarcare vent’anni fa nel concedere il proprio riconoscimento. Tramite la valorizzazione di questo gioiello di valore mondiale, ha aggiunto, si tratta anche di rivitalizzare il tessuto economico della città e di tutta la regione.

A nome del gruppo PPD pure Ivan Ambrosini ha evidenziato che il maggiore afflusso turistico porterà nuova linfa finanziaria alla regione, ma ha tra l’altro invitato a evitare approcci dilettantistici e a non trasformare queste attrazioni turistiche in una Disneyland ticinese. Ha poi anch’egli insistito sulla necessità di recuperare la Casa del vignaiolo. Controcorrente l’indipendente Giulio Deraita che si è detto poco convinto sulla necessità di investire importi così ingenti (ha parlato di una spesa finale che potrebbe arrivare a 20 milioni) «nel bel pieno di una crisi che porterà una recessione con conseguenze anche fiscali». A replicare, per il PLR, Silvia Gada, secondo cui non bisogna farsi scoraggiare dal momento buio della pandemia, concedendosi tramite questo progetto come sprone per ricominciare a vivere culturalmente, socialmente, turisticamente e di riflesso anche economicamente: «È il momento giusto». «È un passaggio a suo modo storico per la nostra piccola realtà e costituisce un progetto strategico già previsto nell’ambito dell’aggregazione» ha affermato il sindaco Mario Branda prendendo la parola prima del voto. Ha poi aggiunto che l’Unesco non è solo un marchio nobilitante ma anche un compito di responsabilità che la Città vuole assolvere insieme agli altri attori coinvolti.