I castelli sono pronti a spiccare il volo

I castelli di Bellinzona compiono un primo passo verso il rilancio. Il Gran Consiglio ha dato via libera oggi (con 76 voti favorevoli e 2 astenuti) alla nuova convenzione per la gestione dei manieri fra la Città (che è subentrata ad inizio anno all’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese ed Alto Ticino) ed il Cantone, che dei fortilizi è il proprietario. Come aveva anticipato il CdT il 22 aprile, in questo modo si riuscirà a valorizzare al meglio il patrimonio UNESCO. Il plenum ha approvato il documento ed il credito annuale di 540.000 franchi per il periodo fino al 2024.