I castelli UNESCO escono dalla quarantena

La riapertura interesserà dapprima Castelgrande dove, da sabato 16 maggio, riaprirà la mostra che celebra i 60 anni di Pro Natura Ticino. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino all'8 novembre, prolungando così la possibilità di poterla visitare anche durante l'estate e l'autunno. Per festeggiare questo importante anniversario Pro Natura ha deciso di unire arte, scienza e natura attraverso un’esposizione temporanea nella magnifica cornice della Sala Arsenale. «Immaginatura» è un’esposizione artistico-didattica, che nasce dal desiderio di stupire il pubblico grazie al connubio tra arte-scienza-natura. La mostra è un invito a meravigliarsi della bellezza e fragilità della natura. Il visitatore viene invitato a seguire un breve e semplice percorso in cui si alternano lo sguardo scientifico e quello artistico e in cui sempre si colgono la forza e il soffio vitale della natura. La prima sala è interamente dedicata ai bambini: le varie attività didattiche e i cartelloni informativi sono un omaggio al grande mondo dei piccoli insetti e alla campagna di Pro Natura «Insieme contro la scomparsa degli insetti». Tutta la didattica della mostra è tradotta in quattro lingue. La seconda sala illustra una parte del lavoro di Pro Natura visto con gli occhi di Eric Alibert. All’artista è stato chiesto di dipingere alcune aree naturali che stanno particolarmente a cuore a Pro Natura e la terza e ultima sala conduce il visitatore nell’universo di Eric Alibert: si incontrano splendidi animali inseriti in paesaggi mozzafiato e si è pervasi da sensazioni che non necessitano né di guide né di spiegazioni.