L’aveva promesso e l’ha fatto. Come preannunciato nell’intervista che ci aveva concesso lo scorso 12 novembre, la presidentessa della Società dei commercianti di Bellinzona Claudia Pagliari (unitamente al comitato) ha deciso di lanciare sui social media gli hashtag #iosostengoilTicino e #iosostengoBellinzona per sensibilizzare la popolazione a proposito del difficile momento che stanno vivendo i commerci locali a seguito della seconda ondata pandemica. Certo, non basterà questa iniziativa per risollevare le sorti (ed il morale) di molti proprietari di negozi, esercizi pubblici e piccole-medie attività imprenditoriali che sono confrontati con quella che non è più solamente una crisi sanitaria ma – ahinoi – anche economica.