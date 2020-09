«Un tocco di rosso fa più effetto di un’intera secchiata d’acqua», sosteneva l’immenso Henri Matisse. E sì che da giovane impiegato statale a Parigi, prima di diventare il pittore che è stato, doveva pur saperlo che quel colore non si abbina per nulla bene con i conti di un ente pubblico. Purtroppo lo sanno, eccome, invece, le autorità federali, cantonali e comunali che si stanno barcamenando per «salvare» quanto più possibile di questo tormentato 2020 segnato dalla pandemia. Anche Bellinzona non sfugge a questa condizione. Il Municipio ieri ha cominciato a discutere del preventivo 2021 che come da tradizione verrà trasmesso al Legislativo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Una seduta fiume iniziata in mattinata e proseguita fino al tardo pomeriggio, dopo una breve pausa pranzo.

Nostalgia degli avanzi

Ma l’appetito non era molto per il sindaco Mario Branda, i colleghi e i funzionari dirigenti del Settore Finanze e promozione economica. Il coronavirus è un tarlo che si è insinuato nella testa dei municipali e che avrà delle conseguenze pure sulle finanze della Città, in quello che sarà il quarto preventivo dall’aggregazione. Il primo, quello del 2018, stimava un avanzo d’esercizio di 1,88 milioni di franchi; nel 2019 conti ancora in nero di 984.000 franchi; mentre per quest’anno si ipotizzava un avanzo di 1,4 milioni. Utilizziamo l’imperfetto perché è arrivata la COVID-19 a stravolgere tutto. Difficilmente a consuntivo ritroveremo quella cifra; con ogni probabilità non ci sarà nemmeno più il segno «+» davanti. E per il 2021? Quanto vorrebbe rispondere «un risultato equilibrato in vista dei futuri investimenti» il Municipio. Ma non sarà così.

I dicasteri a carte scoperte

Inutile, allo stato attuale, azzardare una risposta. Ogni dicastero ha fatto i conti in casa propria e ora li ha messi sul tavolo. Si cerca di capire in quali ambiti si potrebbe eventualmente intervenire per limitare la spesa e, soprattutto, quali opere/progetti/iniziative possono essere se non «congelati» perlomeno ritardati di qualche mese o anno. La discussione non è che all’inizio. Saranno altri mesi caldi, i prossimi. Il Municipio, in ogni modo, non pare intenzionato a voler aumentare il moltiplicatore (oggi al 93%).

Il «tesoretto»

Secondo le prime valutazioni, come abbiamo riferito nelle scorse settimane a più riprese, si prevede una contrazione del gettito fiscale di almeno 5-6 milioni di franchi. Nel 2019 i ricavi erano stati pari a 99,2 milioni. Il tesoretto si fonda in modo preponderante sulle persone fisiche (79,6 milioni l’anno scorso). In questo senso non ci dovrebbero essere contraccolpi pesanti. La «fortuna» è inoltre che le persone giuridiche (le più colpite dal lockdown) rappresentano solo l’11% circa delle risorse fiscali complessive.

