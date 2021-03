Malgrado i costi per la gestione della pandemia di coronavirus siano stati importanti, il Consuntivo 2020 del Comune di Cadenazzo chiude con un leggero utile. L’avanzo d’esercizio è stato di 41.000 franchi, di poco superiore ai 25.000 prudenzialmente indicati nel Preventivo. Al di là delle cifre, sulle quali ritorneremo, per poter supportare la popolazione e le attività economiche in questo periodo negativo il Comun e si è impegnato su più fronti. «Nel corso della primavera 2020 il Municipio si è subito attivato con il servizio gratuito di spesa a domicilio in collaborazione con ABAD e rivolto alle persone più vulnerabili e agli anziani, con una presa di contatto personale dei domiciliati over 70 anni e una informazione rivolta a tutta la popolazione» ricorda l’Esecutivo nel messaggio relativo ai conti 2020. Il sostegno non si ferma però qui: sono infatti stati offerti e consegnate a tutte le economie domestiche una scatola di mascherine e un rotolo di sacchi rifiuti ufficiali da 17 litri. Nel corso del mese di novembre il Municipio ha infine proceduto ad un'ulteriore consegna di una scatola di mascherine a tutte le economie domestiche e ha riattivato il servizio di spesa a domicilio. Alle attività economiche toccate dalle misure cantonali del lockdown è inoltre stata ridotta la tassa base sulla raccolta dei rifiuti proporzionalmente al periodo di chiusura forzata. Per quanto attiene all’amministrazione comunale, nel periodo di confinamento generalizzato tutti i dipendenti sono stati impiegati nel rispetto delle direttive cantonali. «Ciò ha comportato una riduzione degli orari di lavoro o modifica degli stessi garantendo sempre la presenza necessaria e la disponibilità sufficiente verso l'utenza e tutti i servizi» annota l’Esecutivo, rilevando come i dipendenti nella loro totalità abbiano dimostrato senso di responsabilità, spirito di adattamento e flessibilità nello svolgimento dei propri compiti nelle varie situazioni che purtroppo si sono presentate. «Tutto questo - precisa il Municipio - ha comportato costi diretti (acquisto mascherine, disinfettanti ecc.) e costi indiretti (lavoro ridotto) calcolati in circa 300.000 franchi». Senza tali costi non previsti, i conti 2020 si sarebbero dunque chiusi con un consistente utile d’esercizio. E ciò grazie principalmente a sopravvenienze d’imposta, all’aumento del contributo di livellamento, alla maggior entrata dovuta alla riforma fiscale cantonale e ai minori costi sul contributo comunale al risanamento cantonale e sugli ammortamenti dei beni amministrativi. Sull’altro fronte, vanno citate la minor entrata delle imposte alla fonte e il calo degli introiti derivanti dalla partecipazione agli utili dell’AMB a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione.