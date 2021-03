Più che la pandemia, che ha colpito la comunità negli affetti più intimi costringendo tutti a cambiare stile di vita e metodi di lavoro, sui conti del Comune di Riviera ha pesato la prevista riduzione del contributo di livellamento. Riduzione pari a 324.00 franchi e che contribuisce in maniera determinante a colorare di rosso il Consuntivo 2020. Il disavanzo d’esercizio, indica il messaggio appena pubblicato dal Municipio, si attesta sui 370.000 franchi su un movimento di 16 milioni, a fronte di un Preventivo che indicava un lieve avanzo di 19.000 franchi. «Il Gran Consiglio – scrive l’Esecutivo nel messaggio - sarà prossimamente chiamato ad esprimersi in merito all’applicazione di questa proposta che se accettata ci vedrà doppiamente penalizzati. In primis perché non condivisibile con il principio di solidarietà tra Enti pubblici e secondariamente in quanto saremmo penalizzati come Comune fresco di aggregazione che necessita di contributi per poter continuare a realizzare quanto previsto nell’ambito del processo aggregativo». Al di là delle cifre nude e crude, il consuntivo dà l’occasione al Municipio di tracciare un bilancio dell’ultimo anno di legislatura segnato, come detto, dalla pandemia di coronavirus. Per mitigarne le conseguenze, l’Esecutivo guidato dal sindaco Alberto Pellanda ha deciso di intervenire affiancando agli aiuti promossi da Confederazione e Cantone l’attivazione di risorse destinate ad erogare prestazioni in favore di nuclei familiari con figli, delle dite e delle associazioni del Comune. «Il Municipio continuerà a monitorare la situazione e qualora si rendessero necessari ulteriori interventi agirà di conseguenza».