Nuova veste e nuova direzione per i corsi di nuoto che, dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa della pandemia, tornano, si svolgeranno dal 21 giugno al 2 luglio al Bagno pubblico grazie alla collaudata collaborazione tra Città, Bellinzona Sport e Turrita Nuoto. Le lezioni saranno impartite dai monitori qualificati della società cittadina, che vanta una scuola nuoto con la licenza di qualità certificata da Swiss Aquatics e che segue il sistema innovativo della formazione «learn to swim» della Federazione svizzera di nuoto, mirato ad imparare rapidamente le prime basi del nuoto. Con la supervisione della nuova direttrice Lorella Mozzini Vellen, che prende la carica lasciata da Michele Censi, coadiuvata per la parte tecnica dal capo allenatore del club Maurizio Marsili e dai suoi collaboratori didattici, le lezioni si svolgeranno solo al mattino per dare maggior spazio al pubblico. Il corso inizierà alle 9.30 per far sì che tutti possano, con una temperatura più gradevole, imparare e svolgere gli esercizi senza sentire troppo freddo. Non ci sarà più la consueta suddivisione in corsi, ma si formeranno gruppi piccoli, non solo in base all’età ma anche al livello di competenze, con lo scopo di favorire una buona omogeneità e un apprendimento più efficiente così da venire incontro alle esigenze delle famiglie.