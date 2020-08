Uno spaccato ironico, sarcastico, graffiante, divertente dei due mesi di lockdown in Ticino. Lo racconta il bellinzonese Luca Dattrino ne «I diari della quarantena», pubblicato da Fontana Edizioni e disponibile in tutte le librerie del cantone. Un racconto a ruota libera che, come riportato nella quarta di copertina, presenta un’escalation di tensioni dovute agli effetti, appunto, della quarantena. Con il suo stile asciutto, tagliente, essenziale, dinamico, scorrevole e piacevole alla lettura, Luca Dattrino regala ai lettori la sua personale radiografia di un periodo storico che non dimenticheremo mai, volenti o nolenti, ci segnerà per sempre. La copertina dell’ultima fatica letteraria di Dattrino è stata realizzata da Lina, bimba di cinque anni residente a Faido. Il libro è in vendita a 20 franchi ed il ricavato netto sarà devoluto a persone residenti in Ticino e danneggiate dal lockdown, segnatamente studenti e giovani sportivi o musicisti. Giornalista per quasi vent’anni attivo nelle redazioni di tre quotidiani ed un settimanale, Luca Dattrino dal 2005 è attivo come formatore di adulti e docente nelle scuole professionali. «I diari della quarantena» è il decimo libro che dà alle stampe.