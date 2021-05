Appuntamento con la storia, negli scorsi giorni, per il Tennis club Moesa. La nuova stagione agonistica si è aperta con l’inaugurazione dei due campi in terra rossa, in zona Pascolet a Grono, completamente rinnovati con il nuovo e performante sistema RedPlus. È stato inoltre rifatto il sistema di drenaggio e d’irrigazione. Il presidente del sodalizio Giulio Cattaneo ha illustrato le attività che la società propone nel corso della stagione e ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per il rifacimento dei campi e l’ammodernamento del centro, in particolare citando tutte le ditte e gli artigiani che hanno lavorato negli ultimi mesi.