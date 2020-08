I fratelli Delorenzi dominano nel Soprasosto

Sono stati 161 i partecipanti alla prima edizione della corsa in salita Vertical Töira andata in scena domenica nella Valle di Blenio. Vincitore assoluto di giornata e della categoria uomini è stato Roberto Delorenzi che ha completato in tempo record l’ascesa verso il pizzo Rossetto in soli 36 minuti e 43 secondi su una salita di 900 metri per 4,5 chilometri di lunghezza. Secondo il fratello Marco Delorenzi, con un tempo di 39 minuti e 40 secondi. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Mirco Pervangher con 41 minuti e 31 secondi. Nella categoria donne la vincitrice è stata Nina Zoller, la quale ha terminato la gara in 46 minuti e 2 secondi. In seconda posizione si è piazzata Paola Vollmeier-Casanova con un tempo di 48 minuti e 41 secondi (vincitrice anche della categoria donne over-50). Al terzo posto Manuela Leonardi con 49 minuti netti.