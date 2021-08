Sono immagini tristi quelle della scuola dell’infanzia Palasio a Giubiasco, a una quarantina di ore di distanza dalla serata di maltempo devastante che sabato ha colpito il Bellinzonese. Gli operai portano via gli oggetti che fino a due mesi allietavano le giornate dei bambini dell’asilo, e oggi sono diventati lontani ricordi nel fango, da gettare nei rifiuti.

Il Riale Fossato - lo ricordiamo - ha divelto un muro della camera di contenimento andando a invadere completamente il terreno della scuola dell’infanzia. «Nello scantinato abbiamo misurato un metro e mezzo d’acqua e detriti», ci ha spiegato ieri Henrik Bang, municipale bellinzonese responsabile del Dicastero opere pubbliche. Secondo il Municipio la scuola rimarrà inagibile per almeno 4-8 mesi e non è dunque escluso che sia necessario tutto il prossimo anno scolastico per rendere di nuovo agibili le aule che accolgono otto sezioni e una mensa.