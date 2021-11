I giovani di Arbedo-Castione in caserma per alcune ore. Singolare uscita negli scorsi giorni in occasione del tradizionale incontro fra le autorità comunali e i neomaggiorenni del Comune bellinzonese. Accompagnati dal presidente del Legislativo Danilo Ruggirello, dal sindaco Luigi Decarli e da altri rappresentanti delle istituzioni, i 18.enni hanno fatto visita ai pompieri della Città. Hanno insomma potuto conoscere da vicino le attività di questo fondamentale servizio di pronto intervento. Al termine si è svolta una cena in comune durante la quale si è potuta approfondire la reciproca conoscenza.