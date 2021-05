Renato Dotta di Camorino è il nuovo primo cittadino di Bellinzona. Il liberale radicale rieletto lo scorso 18 aprile succede al leghista Luca Madonna. Noto anche per essere il Re del carnevale più amato dai ticinesi, il Rabadan, ha preso la parola stasera nella seduta costitutiva del Legislativo dopo il discorso iniziale affidato come da tradizione al decano che per la seconda volta consecutiva è Enrico «Kiko» Zanti, 70 anni, il quale ha augurato tante gratificazioni a tutti gli eletti. Esprimendo soddisfazione per la carica assunta, e non senza emozione per la responsabilità che la stessa comporta, da parte sua Renato Dotta ha ringraziato la famiglia, i simpatizzanti e i bellinzonesi che lo hanno sostenuto. Ha quindi invitato i colleghi a rispettarsi reciprocamente usando un linguaggio educato, ha sollecitato tutti a prepararsi sui dossier e ha sottolineato come dalle recenti elezioni sia emersa la chiara volontà di dare fiducia ai giovani. Ha poi invocato un’attenzione particolare nei confronti della cittadinanza che, ha evidenziato, si sente spesso lontana da una politica percepita come élite. «Il desiderio di realizzare grandi progetti non deve far perdere di vista la realtà della Città e dei cittadini che la abitano - ha affermato il presidente davanti al plenum riunito anche stavolta alla palestra di Sementina - Cittadini che, sempre più, dimostrano di essere pervasi da un senso di sfiducia verso istituzioni e politici, cui rimproverano di promettere e non mantenere, di progettare e non realizzare, sentendosi sempre più distanti da politici considerati parte di un élite che dà l’impressione di non operare più per il bene pubblico, ma di perdersi in una competizione partitica fine a se stessa».