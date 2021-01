Nata un anno fa dopo la fuoriuscita di due consiglieri comunali di Bellinzona dal gruppo leghista, la lista civica denominata «Liberi» è pronta a ripresentarsi in vista delle elezioni del 18 aprile prossimo. Stavolta anche per il Municipio. I sette in corsa saranno appunto i due ex membri del gruppo leghista, i consiglieri comunali in carica (oggi come indipendenti) Luigi Calanca e Giulio Deraita, entrambi di Claro, dove il primo è stato anche vicesindaco oltre che sindaco per un breve periodo, il secondo municipale. Con loro Irene Clavadetscher Walder, Arno Derigo, Céline Grandinetti, Peter Walder e Patrizia Ramsauer. I sette citati correranno anche per il Legislativo insieme a Marco Aricci, Gregorio Barbieri e Athos Paris. La lista civica «Liberi», ricordano oggi i promotori, è stata costituita «con l’obiettivo di fare politica senza cadere nella partitocrazia, ciò che inevitabilmente avviene se iscritti a un partito o movimento». Per conoscere meglio il programma si può cliccare su www.liberi-ti.me.