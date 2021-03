Sono ormai trascorsi più di dieci anni da quando Mario Bognuda, a Sant’Antonino, decise di allestire una vendita di oggetti che aveva in garage. La vendita prese ben presto piede e molti iniziarono a portargli oggetti e mobili da rivendere. I mobili si accumulavano tanto che Bognuda dovette cercare nuovi spazi. Ne trovò dapprima uno adatto a Giubiasco e ora è la volta di Bodio, dove il nuovo negozio in via Industriale 3 ha aperto i battenti in questi giorni. Lì si possono trovare molti oggetti, mobili e suppellettili in vendita, il cui ricavato viene donato all’Associazione Alessia che in questo modo sostiene tra le 150 e le 160 famiglie costrette a recarsi fuori cantone con un figlio malato per le cure necessarie. Maggiori informazioni sull’attività dell’associazione le potete trovare sul sito www.associazione-alessia.ch, mentre sulla pagina Facebook dell’associazione si possono ottenere ulteriori dettagli al riguardo dei mercatini. Da segnalare ancora che Mario Bognuda è disponibile allo 079/740.79.32 per il ritiro di oggetti e mobili che si intendono regalare.