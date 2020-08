I migliori scatti del mondo da ammirare a Monte Carasso

L’unica tappa nella Svizzera italiana della mostra itinerante «World Press Photo Exhibition» sarà anche quest’anno quella di Monte Carasso. Da oggi e fino al 4 ottobre, lo Spazio Reale ricavato nei sotterranei dell’antico convento delle Agostiniane tornerà ad ospitare le fotografie finaliste del più prestigioso concorso di fotogiornalismo del mondo. Si tratta degli scatti che, secondo la giuria internazionale, meglio hanno saputo catturare un momento di grande rilevanza giornalistica avvenuto nel corso del 2019. Al centro dell’edizione di quest’anno dell’esposizione - che è stata presentata ieri alla stampa dal municipale della Città Roberto Malacrida, dalla direttrice dell’ente autonomo Bellinzona Musei Carole Haensler e dalla curatrice ed exhibition manager della World Press Photo Foundation Samira Damato - si collocano tematiche cruciali per la società odierna: dalle ondate di protesta e rivendicazione dei diritti fondamentali dell’essere umano alle cause e agli effetti della crisi climatica globale che caratterizzano l’opera di numerosi fotografi finalisti.

Oltre a Monte Carasso, la mostra farà tappa in 120 città distribuite in cinquanta Paesi, tra cui Sidney, Montreal, Roma e Budapest. La suggestiva sede dello Spazio Reale, ha sottolineato la curatrice Samira Damato, è una tra le più suggestive. Una sede nella quale la mostra si potrà visitare per un periodo più lungo rispetto alle edizioni degli anni passati. Per favorirne la fruizione nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, rimarrà infatti aperta tre settimane in più, ovvero sino al 4 ottobre. Le migliore fotografie di cronaca si possono ammirare dal lunedì al mercoledì dalle 14 alle 18, il giovedì dalle 14 alle 19, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 18.