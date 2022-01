Non solo il grande cantiere per il risanamento fonico tra Bellinzona Sud e Nord, che potrebbe protrarsi fino al 2025 fornendo alla fine un po’ di quiete alla popolazione. E non solo il semisvincolo della capitale i cui lavori inizieranno nel corso della primavera dopo anni di attesa, tra ricorsi e votazioni. I due grandi dossier autostradali citati, e di cui abbiamo riferito negli scorsi mesi e ancora di recente, saranno accompagnati da altre opere epocali sulla A2 in territorio ticinese, con particolare fermento nell’Alto Ticino: i milioni che la Confederazione investirà nel prossimo decennio sono moltissimi.

In lotta contro la rocciaA cominciare dal raddoppio del tunnel del San Gottardo, il cui preventivo è di circa 2 miliardi di franchi. Dopo l’avvio dei lavori preparatori nel 2020, nella...