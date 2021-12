Durante una cerimonia tenuta ieri il Municipio di Bellinzona ha accolto i neo-diciottenni del Comune. Il consueto appuntamento ha coinvolto i domiciliati nati nel 2003, ma anche chi è nato nel 2002, dato che la cerimonia dello scorso anno saltata a causa delle misure sanitarie in vigore in quel momento. In totale circa 130 ragazze e ragazzi hanno accolto l’invito e hanno preso parte all’incontro svoltosi dapprima a Palazzo civico per la fotografia di rito e la consegna di un omaggio da parte della Città. La serata è poi proseguita al villaggio natalizio di piazza del Sole con il discorso del sindaco Mario Branda e l’intervento di Samuel Iembo a nome della Commissione giovani.