«I nostri prodotti fanno parlare tutta la Svizzera»

Quello che si sta aprendo sarà un weekend all’insegna delle prelibatezze del territorio ticinese in piazza del Sole a Bellinzona, dove si tiene la 20.esima edizione della rassegna agroalimentare «Sapori e Saperi» promossa dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE). Obiettivo: avvicinare il pubblico ai sapori e ai saperi genuini della terra ticinese, permettendo nel contempo ai visitatori di scoprire la ricchezza dei prodotti tipici locali e le loro regioni di provenienza. La manifestazione è stata inaugurata oggi alla presenza delle autorità che hanno simbolicamente lanciato l’evento tagliando una forma di formaggio dell’Alpe Pertusio. «I nostri sono prodotti di grande qualità che fanno parlare tutta la Svizzera e che tengono in vita le tradizioni ticinesi», ha affermato il consigliere di Stato Christian Vitta, direttore del DFE, introdotto dal capo della Sezione dell’agricoltura Loris Ferrari. Ha pure ricordato che la ventesima edizione della rassegna, che abitualmente si teneva al Mercato coperto di Giubiasco attualmente consacrato alle vaccinazioni, è incentrata sulla sostenbilità della produzione e della consumazione. «Il primario è un settore di grande importanza anche per la Città di Bellinzona», ha affermato da parte sua il vicesindaco Simone Gianini mettendo l’accento anch’egli sulla sostenibilità, declinata dalla capitale anche nell’ambito della mobilità. Altre informazioni sulla manifestazione che proseguirà domani e domenica sul sito www.sapori-saperi.ch.