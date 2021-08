Le stelle calcistiche di domani tornano a sfidarsi in Mesolcina. Nel fine settimana di Ferragosto, dal 14 al 15 agosto, dodici fra le migliori formazioni rossocrociate si incontreranno infatti sui campi di Lostallo e di Roveredo per contendersi il trofeo «Grandinani» giunto alla quindicesima edizione. Il torneo under 14 è diventato negli anni una realtà importante per la formazione sia a livello cantonale sia nazionale, offrendo due giorni di sano sport e divertimento e permettendo in questo modo ai giovani di potersi confrontare con delle vere accademie del calcio. Le dodici squadre che si contenderanno il trofeo, vinto dal Team Graubünden nel 2020, sono le seguenti: Team Locarnese, FC Solothurn, AC Bellinzona, Team Südostschweiz, BSC Young Boys, Etoile Carouge FC, Team Mendrisiotto, FC Zürich, Grandinani, Team Rheintal Bodensee, FV Lörrach Brombach ed FC Lugano.

«Salutiamo con piacere le compagini che nuovamente hanno voluto presenziare alla manifestazione o che si sono ripresentate dopo alcuni anni di assenza, dimostrando interesse e attenzione per un evento divenuto ormai una tradizione per il calcio di formazione in Svizzera», sottolineano gli organizzatori capeggiati da Camillo Censi. I quali ringraziano tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di questo importante evento, in particolare i fedeli sponsor e sostenitori che hanno permesso la progressiva crescita della manifestazione a cui partecipa l’élite degli under 14. I promotori invitano la popolazione a cogliere questa occasione per vedere all’opera il meglio del calcio giovanile rossocrociato. In questo senso il programma è scaricabile dal sito www.grandinani.ch. La manifestazione è patrocinata dall’Associazione svizzera di calcio e dalla Federazione ticinese di calcio.