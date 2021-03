Sul territorio comunale ci sono 2655 posteggi a pagamento, ma solo 17 zone di parcheggio nel quartiere di Bellinzona sono munite del sistema, non di ultimissima generazione, EasyPark che consente di pagare il periodo di sosta tramite SMS. Il pagamento del parcheggio con la carta di credito è invece possibile unicamente all’autosilo Cervia. Fatte queste considerazioni, Sabina Calastri chiede dunque al Municipio se intende introdurre altri metodi di pagamento senza contanti. Nella sua interpellanza la consigliera comunale del PLR fa riferimento in particolare a Twint, un’opzione molto diffusa in tutta la Svizzera compresi i Comuni di Lugano e di Locarno, che presenta numerosi vantaggi: si paga solo la sosta effettiva, è un sistema semplice e rapido che non necessita di una specifica Parking App, solo per citarne alcune. «Il Municipio di Bellinzona intende fare una prova con uno o più sistemi di pagamento del parcheggio tramite smartphone» è l’altra domanda posta da Sabina Calastri.