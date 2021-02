I più piccoli pattinano con il sorriso

Pattinare si può. E in tutta sicurezza. I bambini e i ragazzi della media Leventina e non solo hanno un motivo in più per godersi appieno le vacanze di carnevale nonostante il periodo non sia certo dei più favorevoli a causa della pandemia. Fino al 21 febbraio la pista di ghiaccio di Faido sarà infatti aperta. E potrà accogliere le attività sportive all’aria aperta praticate dai giovanissimi sino al compimento dei 16 anni di età. La decisione è stata presa dal Municipio in collaborazione con il Gruppo ghiaccio, ovviamente tenendo conto delle disposizioni emanate dalle autorità per arginare la diffusione del coronavirus.