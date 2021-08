È la democrazia (svizzera), bellezza, potremmo dire adattando all’occorrenza una delle battute cinematografiche più famose della storia. Le nuove Officine FFS non sfuggono al rigoroso iter previsto dal nostro ordinamento legislativo e giuridico. Negli ultimi giorni abbiamo riferito a più riprese di un’ulteriore tessera che si è aggiunta ad un mosaico già di non facile lettura, ovvero l’adattamento della scheda di coordinamento relativa a Bellinzona del Piano settoriale dei trasporti che è al centro della consultazione popolare, in quanto si prevede appunto l’inserimento del futuro stabilimento industriale.

Di conseguenza gli uffici federali dei trasporti e dello sviluppo territoriale devono raccogliere le osservazioni che verranno trasmesse dal Ticino (tramite l’Ufficio del piano direttore)...