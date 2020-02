Chiamateli roccaforti o bastioni. Utilizzate pure qualsiasi metafora vi passi per la mente. Il concetto non cambia di una virgola: a nord e a sud di Bellinzona il Partito liberale radicale è una corazzata difficile da insidiare. Servirà un’impresa, il 5 aprile prossimo, agli avversari del PLR ad Arbedo-Castione, Lumino, Cadenazzo e Sant’Antonino. Nei quattro Comuni non aggregati PPD, PS-Verdi, Lega-UDC e persino una lista civica sono pronti a dare battaglia. Novelli Davide contro Golia. Dalle urne usciranno sorprese? Forse in un caso. Ma non vi anticipiamo nulla. La suspense non è propria solo dei film d’azione, ma anche di un articolo di giornale.

La Lega si spacca in due

In rigoroso ordine alfabetico, e partendo da settentrione, iniziamo da Arbedo-Castione. Nel 2016 il PLR dei due quartieri aveva ottenuto 4 municipali su 7 (i quali si ripresentano, compreso il sindaco Luigi Decarli), pari al 38,2% delle schede. Una poltrona a testa era andata a PPD, PS e Lega. Rispetto alla chiamata alle urne di quattro anni or sono, nel 2020 vi sono tre novità. La prima è che non saranno elezioni tacite; i presidenti di partito ne hanno discusso ma l’ipotesi è poi naufragata.

Secondariamente i socialisti corrono con i Verdi: l’obiettivo è quello di riprendersi il secondo seggio perso al termine della legislatura 2004-2008. A scapito dei liberali radicali, in leggerissima pressoché impercettibile flessione sia alle Cantonali sia alle Federali? In terzo luogo va segnalata la spaccatura a destra. L’uscente leghista Claudio Menghetti, in carica dal 2016, ha lasciato il movimento di via Monte Boglia per fondare i Nuovi organizzati indipendenti. Lega-UDC puntano per contro sul giovane Mattia Melera. E il PPD? Roberto Ferretti ha lasciato dopo appena un quadriennio; dovrebbe succedergli Mario Genini, già nell’Esecutivo fino al 2016.

Gli azzurri tentano il colpaccio

Nel vicino paese di Lumino il PLR dovrà fare a meno del sindaco Curzio De Gottardi, il quale ha deciso di farsi da parte dopo 16 in seno all’Esecutivo. Per sostituirlo sono stati affiancati all’uscente Gian Paolo Pronzini, fra gli altri, l’ex municipale Monica Dellamonica Delcò e Andrea Galli, già membro del Consiglio di direzione della Regione Mesolcina.

Il rivale numero uno del «partitone» (39,7% nel 2016) sarà ancora una volta il PPD (23,4%) dell’attuale vicesindaco Nicolò Parente. Quattro anni or sono i popolari democratici non sfidarono al secondo turno De Gottardi: faranno lo stesso con il suo eventuale sostituto? Per il resto a Lumino sono in corsa anche Socialisti, Verdi e Indipendenti (senza l’uscente Franco De Gottardi) e la lista Lega-UDC dell’ex municipale PLR di Bellinzona Marco Ottini.

Dalla Procura al Comune

Eccoci a sud della capitale. Il primo Comune è Cadenazzo. Nel 2016 il PLR aveva ottenuto il 37,4% e due poltrone; il sindaco Marco Bertoli (ex procuratore pubblico) ed il vice Renzo Marielli si ripresentano. Rispetto all’ultima tornata elettorale PPD e PS (con i Verdi) non corrono più assieme e quindi è difficile fare previsioni su quello che potrebbe accadere il 5 aprile. Gli azzurri comunque perdono Arnaldo Caccia, una vera «macchina da voti». Lega-UDC puntano a difendere lo storico seggio conquistato quattro anni fa.

Quel confronto del 2016

Infine Sant’Antonino. Qui la sfida è esclusivamente fra PLR e PPD, che nel 2016 ottennero rispettivamente il 46,8% ed il 27%. I liberali schierano i tre uscenti, a partire dalla sindaca Simona Zinniker che guida il Comune dal maggio 2015. Dall’altra, come detto, ci sono gli azzurri con i loro due uscenti. Mauro Pedrelli nel 2016 sfidò Zinniker al secondo turno uscendo nettamente sconfitto. Il prossimo 3 maggio vi sarà un secondo atto per la poltrona più ambita?

Al timone di 10 Comuni su 20

Il PLR è attualmente al timone di 10 Comuni su 20 nella nostra regione. Ad Acquarossa (Odis Barbara de Leoni), Arbedo-Castione (Luigi Decarli), Biasca (Loris Galbusera), Cadenazzo (Marco Bertoli), Lumino (Curzio De Gottardi), Prato Leventina (Davide Gendotti), Quinto (Valerio Jelmini), Riviera (Alberto Pellanda), Sant’Antonino (Simona Zinniker) e Serravalle (Luca Bianchetti). Quattro poltrone per il PPD (ad Airolo con Franco Pedrini, a Bodio con Stefano Imelli, Roland David a Faido e Giovanni Bardelli a Giornico) e tre per le liste civiche: Bedretto (Ignazio Leonardi), Personico (Emilio Cristina) e Dalpe (Mauro Fransioli). Due per il PS (Mario Branda a Bellinzona e John Mercoli a Pollegio) e una poltrona per la Lega (Claudia Boschetti Straub a Blenio).

