«Il nostro Comune è stato colpito in modo importante da questo virus, anche se con il contributo di tutti siamo stati in grado di gestire al meglio la situazione. Il plauso va innanzitutto agli operatori sanitari e alle strutture ospedaliere». La prima cittadina Maura Gervasoni ed il sindaco di Grono Samuele Censi hanno preso carta e penna e scritto ai loro concittadini in questo momento delicatissimo a causa della pandemia che non ha risparmiato neppure il Moesano ed in particolare il paese bassomesolcinese. Tanto è stato fatto, ma la battaglia per sconfiggere il coronavirus è ancora lunga, pertanto «non è certamente il momento di abbassare la guardia». Oltre al rispetto delle norme igieniche e del distanziamento sociale, occorrono delle «alternative al nostro modo di vivere» e bisogna interpretare «in modo diverso le abitudini che finora ci hanno condizionati e coinvolti più per frenesia che per necessità. Il dover restare a casa deve essere interpretato più come un’azione a favore della nostra sicurezza che un limite alla nostra libertà».