I sindaci sono nuovi, ma le idee non cambiano

Ci eravamo lasciati la sera del 22 febbraio scorso con un pareggio, sorprendente fino ad un certo punto. Due Comuni per il sì (Bodio e Giornico), altrettanti per il no (Personico e Pollegio). Il progetto aggregativo in bassa Leventina dovrà ripartire da queste basi. E, soprattutto, dovrà farlo con al timone due nuovi sindaci usciti dalle urne quasi tre settimane fa. Cambierà qualcosa rispetto a prima? Sulla base delle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale - come vedremo più avanti - la risposta è decisamente no.

Per tirare le somme si aspetta la votazione consultiva che dovrebbe tenersi entro la fine dell’anno. Verosimilmente in ottobre se la pandemia lo consentirà, in quanto in precedenza dovranno essere organizzate le serate informative per presentare alla popolazione i contenuti del...