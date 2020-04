I sorpassi di spesa ammontano ad almeno 5 milioni

Il sindaco Mario Branda parlerà solamente domani mattina, di fronte alla stampa. Stasera non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La situazione è delicata, delicatissima. Di sicuro è il momento più difficile da quando è in carica. Un terremoto ha scombussolato il mondo politico all’ombra dei castelli. Sotto la lente del Municipio - come anticipato dal «Quotidiano» della RSI - è finita la gestione, in particolare, di tre cantieri comunali. A tal punto che il capodicastero Opere pubbliche e ambiente Christian Paglia (che non siamo riusciti a contattare) si è autosospeso dalla conduzione del settore di sua competenza, mentre un alto funzionario è stato sospeso. Per far piena luce su quanto successo è stata aperta un’inchiesta amministrativa. Saranno inoltre due audit, uno interno e l’altro esterno, a stabilire cosa non è funzionato.

Perché qualcosa di sicuro non è funzionato per il meglio, considerando che si parla di sorpassi di spesa importanti nella realizzazione di tre opere: il Policentro di Pianezzo, il rifacimento dello stadio Comunale cittadino e il recupero e la riqualifica dell’oratorio parrocchiale di Giubiasco. Non solo, al CdT risultano anche degli aggravi per gli spogliatoi del Parco urbano. Ad accorgersi che qualcosa non quadrava è stato lo stesso Esecutivo. Stando a nostre informazioni, durante l’elaborazione del consuntivo 2019 sono sorti dei dubbi che poi hanno scoperchiato il vaso di Pandora.

I sorpassi di spesa ammonterebbero ad almeno 5 milioni di franchi, sempre sulla base di quanto abbiamo potuto appurare. Usiamo il condizionale in quanto non ci sono, per ora, conferme; le bocche dei municipali e dei commissari della Gestione e dell’Edilizia (i quali si sono incontrati con il sindaco Mario Branda) sono rimaste cucite. Nessuno ha voglia di parlare di fronte ad una bufera simile, senza precedenti nella storia recente della capitale. Sempre oggi sono stati informati i collaboratori del dicastero Opere pubbliche ed ambiente, che è passato ad interim nelle mani del sindaco.

Vediamole, ora, le opere al centro del terremoto. Per il Policentro di Pianezzo il costo preventivato di 6 milioni di franchi è salito a 7. Non solo. Inaugurata il 1. giugno 2019, l’opera (ritenuta un tassello del progetto aggregativo vista la sua valenza regionale, per la Valle Morobbia e non solo) presenta già problemi di spazio per quanto concerne la scuola dell’infanzia. Una doppia tegola, insomma, per un’infrastruttura polifunzionale che già negli scorsi anni aveva spaccato l’ex Comune, oggi quartiere, scatenando polemiche, un voto referendario nel 2015 e pure l’intervento del Governo per sbloccare il cantiere.

I costi aggiuntivi, stando a quanto ci aveva dichiarato a suo tempo lo stesso Christian Paglia, sono da imputare principalmente a «imprecisioni nell’elenco delle prestazioni da capitolato e alcune differenze sostanziali tra il progetto definitivo e quello esecutivo». Il Policentro, ricordiamo, oltre all’asilo ospita altri contenuti: scuola elementare, sportello comunale, posti protetti per la Protezione civile e una sala polivalente.

Il secondo cantiere è quello del recupero e della riqualifica dell’ex oratorio di Giubiasco, risalente al 1939, per un investimento stimato di circa 8 milioni di franchi. Una somma che ora si aggirerebbe attorno ai 10 milioni. In questo caso i lavori sono stati bloccati. Il cantiere era stato aperto il 7 giugno 2017. Allora i presenti avevano ricordato le tappe salienti di un progetto che, come il Policentro della Morobbia, assume un’importanza di carattere regionale, alla luce in primis della sua caratteristica aggregativa. La nuova struttura sarà composta da tre volumi: i primi due, da realizzare ex novo, ospiteranno il Centro diurno Vita Serena, la sezione scout e la Biblioteca comunale, mentre il terzo – il vecchio teatro riattato – fungerà da sala polivalente. Eventuali altri spazi saranno invece suddivisi secondo le necessità e le esigenze esterne. Per volontà dei committenti (Comune di Giubiasco prima e Città di Bellinzona ora e Parrocchia che sostengono l’investimento metà ciascuno) la struttura esistente, un tempo sede di cinema e teatro e oggi usata solo come deposito, manterrà la vocazione di spazio per le manifestazioni pubbliche.

E, arriviamo, infine, al restyling con ammodernamento dello stadio Comunale, inaugurato lo scorso 1. settembre in occasione del «Galà dei castelli». In questo caso la spesa finale è stata di 4,5 milioni di franchi invece dei 3,1 milioni preventivati. I lavori eseguiti tra il 2018 ed il 2019 hanno riguardato essenzialmente il rifacimento della pista di atletica, l’adeguamento del campo principale (inclusi gli spalti est) e la sostituzione dell’erba sintetica del campo B. Interventi che avevano l’obiettivo di riconsegnare alla Città un impianto per la pratica delle discipline atletiche che permettesse di organizzare manifestazioni quali i campionati svizzeri assoluti, rispondendo ai necessari criteri di omologazione.

In particolare, oltre al ridimensionamento a 105 x 68 metri (quindi omologabile per le partite di Challenge League) del terreno da gioco, è stata completamente rifatta la pista di atletica di 400 metri a sei corsie, la dirittura (pista scatti) di 100 metri allargandola a 8 corsie e le pedane per le varie discipline, dal salto in lungo al lancio del giavellotto. Un investimento importante, non privo abbiamo visto di un sorpasso.

