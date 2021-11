«L’autorità cittadina non può negare o limitare l’accesso al libero mercato a persone fisiche o giuridiche in materia di trasporto professionale». Lo dichiara il Municipio di Locarno rispondendo ad un’interrogazione leghista concernente l’attività dei taxi sul suolo comunale. Nella stessa si metteva in luce la presenza in città di una ditta di trasporti con sede in un altro Comune (Losone), chiedendo all’Esecutivo per quale motivo questa attività lucrativa fosse consentita e se non ritenesse che ciò configuri una concorrenza sleale nei confronti dei taxisti detentori di una concessione concessa dalla Città. Ebbene, pur riconoscendo il «comprensibile malcontento», Palazzo Marcacci replica appunto che l’accesso al mercato non può essere negato. E non è tutto. Da un punto di vista giuridico gli...