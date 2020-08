I Tiratori del Lucomagno non mollano

Dopo la pausa forzata a causa del coronavirus, anche nello sport la vita riprende con una parvenza di normalità. È il caso anche della Società tiratori del Lucomagno. Con la riapertura dello stand di tiro solo a metà giugno è iniziata una stagione agonistica anomala, con tutti i tiri amichevoli cantonali annullati e tante altre grandi manifestazioni che hanno subito la stessa sorte (in primis la Festa Federale 2020 a Lucerna). Ciononostante si è riusciti ad organizzare una parte delle più importanti gare nazionali e la società ha voluto marcare presenza: al Campionato svizzero di sezione ha superato il 1. turno e a giorni disputerà la qualifica per il 2. turno che può dare accesso alla finale nazionale di Thun alla fine di ottobre. Per quel che concerne i Campionati svizzeri a gruppi quest’anno per la prima volta i Tiratori del Lucomagno si sono qualificati per il 1. turno in tutte le discipline, in ognuna con un gruppo. Nonostante tutta la buona volontà nessun gruppo è però riuscito a superare i tre turni necessari per accedere alla finale. Miglior sorte è invece toccata ai due gruppi U21/Elite che per il terzo anno consecutivo (cioè da quando esiste questo concorso) potranno disputare la finale svizzera che si terrà a Emmen il 19 settembre.