Nella valle del Sole in questo periodo di incertezza legata all’evoluzione della pandemia di coronavirus vi è almeno una sicurezza in vista delle elezioni del 18 aprile: i tre sindaci in carica, due liberali radicali ed una leghista, si ripresentano ai blocchi di partenza e a meno di clamorose sorprese si riconfermeranno alla guida dei rispettivi esecutivi comunali. Ciò non significa che la campagna elettorale, pur con tutti i condizionamenti imposti dalle norme sanitarie, sarà piatta soprattutto in considerazione del fatto che sono parecchi volti nuovi che si affacciano sulla vita politica della valle.

PLR formazione da battere

A Serravalle sono 17 i candidati su quattro liste (PLR, PPD, Sinistra-Verdi-Indipendenti, Lega-UDC) in corsa per il rinnovo del Municipio. Si ripresentano quattro uscenti...