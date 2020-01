Eccolo il settebello dei Verdi-Forum Alternativo-Indipendenti di Bellinzona per le elezioni del 5 aprile. Quattro candidati li abbiamo anticipati oggi; se ne aggiungono altri tre, fra i quali il noto economista e docente alla Scuola cantonale di Commercio cittadina Ronny Bianchi. La lista per il Municipio verrà ratificata dall’assemblea degli ecologisti in programma domenica prossima, 19 gennaio. Ma vediamo i nomi. Detto di Ronny Bianchi, classe 1957, il quale si presenta come Indipendente, gli altri pretendenti ad una storica poltrona a Palazzo civico sono: Erika Franc, classe 1981, biologa indipendente, co-coordinatrice dei Verdi del Bellinzonese; Lorenza Giorla, classe 1993, docente (Forum Alternativo); il granconsigliere e consigliere comunale Marco Noi, di professione psicologo sociale e psicoterapeuta; Giulia Petralli, classe 1993, economista per i Verdi; Alessandro Robertini, docente e ricercatore SUPSI, per il Forum; e Kevin Simao Ograbek, classe 1999, studente e attivista per il clima (Verdi).