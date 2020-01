Preso atto delle liste dei tre partiti storici, e in attesa dell’ufficializzazione di quella della destra, a Bellinzona anche i Verdi - in tandem con il Forum Alternativo - sono quasi pronti per le elezioni comunali del prossimo 5 aprile, le seconde della Città aggregata dopo l’esordio del 2017. Le liste dovrebbero essere rese note entro metà settimana.

Per David niente EsecutivoIntanto...