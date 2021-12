Cari lettori, ecco a voi in breve il 2021 del Bellinzonese e valli. Dalla A alla Z. Non vi tediamo con lunghi discorsi. Buon anno, semplicemente. E grazie.

A come Acquarossa: il complesso turistico-alberghiero ha compiuto un altro passo verso la realizzazione. Tutta la Valle di Blenio incrocia le dita;

B come Branda: Super Mario, il sindaco di Bellinzona, ha sconfitto nettamente lo sfidante Simone Gianini al secondo turno delle elezioni comunali, il 16 maggio, confermando la leadership che detiene dal 2012;

C come cambiamento: sei sindaci nuovi nella nostra regione. Hanno cambiato timoniere Lumino, Faido, Airolo, Pollegio, Giornico e Quinto;

D come deficit: la pandemia non fa sconti alle finanze dei Comuni. Moltissimi quelli che hanno chiuso in rosso il consuntivo 2020 e stimano disavanzi sia per...