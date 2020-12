È stato scritto e detto milioni di volte e quindi saremo concisi: il 2020 è un anno da dimenticare. La pandemia ha scombussolato le nostre vite e non vediamo l’ora che questo incubo finisca. Siamo pronti a voltare pagina. Lo sono anche i municipali della Città, ai quali abbiamo posto due domande.

Uno: cosa augurate, per il 2021, a Bellinzona, ai bellinzonesi e in generale a tutto il Ticino? Due: per cosa vorreste che venisse ricordata, la capitale, nell’anno che verrà? Le loro risposte ricalcano gli auspici di tutti, ma non mancano alcune sorprese.

L’ascesa granata... rimandata

Il sindaco Mario Branda augura «naturalmente la cosa più importante: la salute e l’affetto dei propri cari e di trovare sempre un motivo per sorridere». Il desiderio? «A parte la promozione in Challenge League dell’ACB...