Regolamentare prima che sia troppo tardi. È quanto, in buona sostanza, chiede Cristiano Triulzi al Municipio di Riviera con l’interpellanza che ha quale oggetto la nuova tecnologia 5G. Il consigliere comunale del PPD intende innanzitutto sapere quante e quali sono le antenne per la telefonia mobile oggi attive entro i confini giurisdizionali del Comune. E all’Esecutivo chiede di informarsi presso gli operatori di telefonia per conoscere le loro intenzioni al riguardo della tecnologia 5G sul territorio di Riviera. «Il Municipio intende attivarsi per fare in modo che l’installazione di 5G sul territorio comunale sia preceduta da un’analisi sull’impatto per la salute di tale tecnologia?» è un’altra domanda posta da Triulzi insieme a quella a sapere se l’Esecutivo intende presentare, sull’esempio di quanto fatto in altri Comuni, una variante di PR per regolamentare la posa delle antenne per la telefonia mobile.