«Il bambino è diventato un giovane con molta energia»

«Il bambino che è la nostra Città cresce ed è diventato un giovane con molta energia in corpo, con sogni e aspirazioni, importanti per il suo futuro ma che dovranno essere adeguatamente indirizzati e guidati affinché quell’energia non si disperda e porti i frutti sperati». Con questa metafora il sindaco Mario Branda ha descritto lo stato attuale di Bellinzona poco meno di tre anni dopo l’aggregazione che ha creato il nuovo Comune. Lo ha fatto nel tardo pomeriggio di oggi al Teatro Sociale durante la tradizionale cerimonia di fine anno in cui la dinamicità della capitale ticinese è stata sottolineata pure dal presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, secondo cui Bellinzona «sta vivendo un periodo storico effervescente, ricco di cambiamenti e di nuove opportunità da cogliere». A poche ore dal Natale, Città e Cantone esprimono dunque sentimenti analoghi. Quella instaurata tra i due livelli istituzionali, è stato evidenziato, è una collaborazione che funziona e senza la quale tanti progetti non sarebbero potuti decollare.

«Giustizia e solidarietà»

E proprio i rapporti con un partner fondamentale (il Cantone appunto), l’azione politica sempre perfettibile e la solidarietà sono stati al centro dell’intervento del sindaco. «Le istituzioni – ha sottolineato – hanno il compito di assicurare qualità di vita materiale, ma anche ideale. Sappiamo naturalmente dei limiti e della natura imperfetta dell’azione umana: il tentativo, l’impegno politico a volte incompiuto, deve però rimanere quello di orientare scelte e decisioni – penso in particolare alle politiche economiche e sociali – secondo principi di “giustizia” e solidarietà, evitando quelle che conducono a marginalizzazione e abbandono». In questo modo, ha aggiunto, «si contribuisce a costruire un Paese dove ognuno possa sentirsi a casa propria, partecipe di un progetto condiviso, indipendentemente dal proprio credo, orientamento politico, dal genere, dalla propria lingua d’origine, dallo status sociale o economico». E proprio in relazione a quel bambino aggregato che sta crescendo, Branda ha fatto anche autocritica: «Ci sono tuttora parecchi difetti da correggere, ne siamo consapevoli, ma ci pare di poter dire che la strada imboccata è quella giusta». Ora, ha aggiunto, tutto sta a non perdere i treni che passano una volta sola: i prossimi anni saranno caratterizzati da progetti importantissimi, si pensi al trasloco delle Officine FFS verso Castione e alla riconversione dell’area attualmente occupata dall’attività.

«Coraggio e gentilezza»

Un progetto, quello delle FFS, importante, anzi fondamentale a livello occupazionale e non solo, anche secondo Christian Vitta. Il presidente del governo ha ricordato gli altri progetti in cammino nella capitale e dintorni: l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri tra un anno, la valorizzazione dell’intero complesso Unesco da parte della Città insieme al Cantone, lo sviluppo dei comparti Torretta e via Tatti, la realizzazione del nuovo Centro professionale socio-sanitario allo stabile Onda di Giubiasco, e così via. Da parte sua il primo cittadino di Bellinzona Davide Pedrioli, gordunese come la Filarmonica che ha colorito la cerimonia, ha ricordato i tanti suoi coetanei della classe 1957 che hanno portato il nome di Bellinzona in giro per la Svizzera, ma anche quelli che sono caduti senza rialzarsi, e ha invocato «coraggio e gentilezza».

Premi culturali e sportivi

Spazio infine ai premi. Quello al merito culturale è stato assegnato a Claudio Scaramella che con il suo negozio By Pinguis chiuso di recente «ha contribuito alla diffusione della cultura musicale». In ambito sportivo la Città ha omaggiato i fratelli Nancy, cestista, e Michael Fora, hockeysta, per i loro brillanti con i rispettivi club (BCF Elfic Fribourg femminile e HCAP) e con le nazionali. Menzione speciale poi alla dottoressa Cristiana Sessa (consulente clinica e scientifica della Clinical Trial Unit dell’Ente ospedaliero cantonale e consulente per il trattamento dei tumori ginecologici dello IOSI) quale riconoscimento per i traguardi raggiunti nello sviluppo di nuove innovative terapie antitumorali e l’impegno nel trattamento dei tumori ginecologici.

