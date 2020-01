È rientrato negli scorsi giorni in Ticino il 73.enne del Bellinzonese ferito da un’arma da fuoco il 29 dicembre scorso mentre si trovava in vacanza a Rio de Janeiro con la compagna. L’uomo si trova tuttora ricoverato in ospedale: i medici che l’hanno in cura stanno facendo di tutto affinché possa ristabilirsi al più presto e tornare finalmente a casa dai propri familiari. I quali hanno potuto riabbracciare dopo un mese l’impresario di Sant’Antonino che si è salvato per miracolo riuscendo a fuggire dai malviventi che gli hanno teso un agguato nei pressi della favela Cidade Alta, nella zona nord della metropoli carioca. I malviventi, come noto, hanno affiancato l’auto della coppia iniziando a sparare, nel chiaro tentativo di rapinarla. Scappando, sulla via denominata Rodovia Washington Luis, i turisti ticinesi si sono schiantati contro un muro. Il bellinzonese era stato dapprima ricoverato in un ospedale pubblico della città brasiliana (il Getulio Vargas), e poi trasferito in una clinica privata nel quartiere di Botafogo, l’ Hospital Samaritano.