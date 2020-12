Sarà stata, forse, l’inaugurazione della rinnovata stazione FFS esattamente dieci anni fa. Seguita, nel dicembre 2016, da quella del nodo intermodale per favorire l’interscambio fra mezzi di trasporto pubblici e privati. O potrebbe trattarsi del fatto che ci si può muovere in tutta sicurezza sul territorio sfruttando percorsi ben segnalati. Una spiegazione esaustiva non c’è. Sta di fatto, comunque, che negli ultimi 5-6 anni ad Arbedo-Castione la bicicletta sta letteralmente spopolando. La postazione di conteggio installata dal Dipartimento del territorio ha registrato un incremento dei transiti, tra il 2013-2014 ed il 2019, del 75%. Un record a livello ticinese in termini percentuali, mentre in termini assoluti il primo posto spetta a Locarno con 247 transiti in più ogni giorno. Le cifre sono...