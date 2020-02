Ha debuttato ieri sera. Ma per un primo bilancio «vogliamo aspettare almeno sino domani, ossia dopo tre serate». Così il presidente della Società Rabadan Flavio Petraglio, contattato dal CdT, a proposito del discusso bicchiere eco-sostenibile in silicone, la grande novità dell’edizione di quest’anno del carnevale di Bellinzona. «Essendo compreso nel pass settimanale, la vera missione è convincere gli altri festaioli ad acquistarlo (è in vendita a 5 franchi; ndr.)», aggiunge il numero uno del Rabadan, il quale in occasione della tradizionale consegna delle chiavi aveva invitato le festanti maschere ad utilizzare il bicchiere ufficiale certificato per resistere fino a 2.000 lavaggi. Chi volesse invece continuare a dissetarsi con quello biodegradabile ricordiamo che dovrà pagare un’eco-tassa di 50 centesimi a bibita. Per il resto Flavio Petraglio si dice soddisfatto della serata d’apertura («c’era più gente degli scorsi anni») e del corteo dei bambini appena conclusosi.