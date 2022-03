Il buio della guerra. La luce della speranza. Perché dove c’è speranza c’è amore. E dove c’è amore non c’è odio. L’arcobaleno della pace stasera ha colorato il viale Stazione di Bellinzona per mostrarsi, in tutta la sua armonica bellezza, in piazza Governo. Avvolgendo simbolicamente quella Foca che, silente, si è unita alle migliaia di ticinesi (tra le 1.500 e le 2.000 persone) che hanno deciso di sfilare per dire no al conflitto in corso in Ucraina.

Quando c’è da mobilitarsi, d’altronde, il nostro Cantone è sempre in prima fila. E lo sta dimostrando in questi giorni, con azioni di raccolta di beni per i profughi, con canzoni come quella del cantastorie di Bosco Gurin Paolo Tomamichel («Fermévas bagài!», «Fermatevi ragazzi!»), con striscioni e bandiere appese ai balconi, con altre piccole ma importantissime azioni pregne di umanità. Tante persone, un’unica voce: basta alla barbarie in corso a 2.300 chilometri da noi.

Il «serpentone» umano

Forte di questo messaggio nell’animo, un «serpentone» umano ha raccolto l’invito sottoscritto da una trentina fra associazioni, partiti, sindacati e movimenti che hanno aderito alla «Fiaccolata per la pace e la solidarietà internazionale». Una marcia silenziosa che fa seguito al presidio di una settimana prima alla stazione (sempre della Turrita) e al momento di preghiera organizzato mercoledì scorso dalle comunità cristiane della regione a Lugano, durante il quale era intervenuto anche il Vescovo Valerio Lazzeri.

Senza dimenticare gli eventi spontanei andati in scena in Ticino nelle ultime due settimane scarse. La luce, tanta luce, ha illuminato il viale di Bellinzona. Quelle «fiammette», quei «flailli», quei «lucidi lapilli» cantati da Dante hanno assunto la forma di candele per indicare l’unica via possibile: la fine delle ostilità, la fine delle lacrime, la fine delle morti inutili. La fine della guerra in Ucraina voluta da un uomo che il «fulgore» di alighieriana memoria non sa nemmeno cosa sia.

Arcobaleno infinito

In mezzo a quel lungo arcobaleno di donne, uomini, anziani e bambini c’eravamo anche noi. Abbiamo guardato negli occhi chi sfilava. Occhi che quotidianamente si velano di tristezza quando il televisore mostra scene di bombardamenti, di persone che scappano dal proprio Paese, di carri armati pronti ad invadere le principali città del martoriato Paese dell’Europa orientale.

«La guerra è sempre distruzione», ha affermato alcune settimane fa Papa Francesco, proprio da quel piccolo schermo che oggi porta nelle nostre case immagini di immane sofferenza. È calato il buio. Accendiamo la luce. La luce gialla come la bandiera ucraina, con l’aggiunta del blu, eco del cielo, segno di pace. Sono comparse anche a Bellinzona. Invero poche, superate di gran lunga da quelle della pace.

L’invito alle autorità

L’invito, ai nostri governanti, a tutti i livelli, è quello di attivarsi «per favorire una politica d’asilo e d’accoglienza delle persone che fuggono dalla guerra o dalla repressione russa» e «per offrire opportunità logistiche e infrastrutturali in aiuto ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti che stanno organizzando sostegno materiale alle persone colpite» nonché per «dare un contributo economico ad associazioni che svolgono aiuto umanitario al popolo ucraino e alle vittime di questa guerra». Come declamava la poetessa nota con lo pseudonimo Lesja Ukrainka, «senza speranze comunque sperare. Voglio vivere! Via, pensieri tristi!».

