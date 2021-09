Il bunker di Mairano svela i sui segreti

Volete ammirare una delle opere fortificate realizzate negli anni Quaranta a difesa del fronte sud? Allora non dovete perdervi l’appuntamento promosso per sabato prossimo, 2 ottobre, dalla Società ticinese di artiglieria: dalle 11 alle 16 sarà possibile visitare il bunker militare di Mairano ad Iragna. L’opera, armata da un obice di 10,5 centimetri chiudeva l'accesso alle Alpi da nord di Bellinzona e faceva parte della Linea Lona. Il suo nome in codice era A8154 e operava nel contesto della difesa del fronte sud. Difesa che era sviluppata su 23 fortini di fanteria e di artiglieria, oltre che sullo sbarramento anticarro a forma di «V». Il dispositivo era completato da una linea di opere di artiglieria lungo la trasversale Mairano-Mondascia. Il sistema difensivo, tra l’altro, venne potenziato dopo la Seconda guerra mondiale. Il bunker di Mairano, ristrutturato e riattivato dalla Società ticinese di artiglieria, è situato sulla «Via della Pietra», itinerario turistico e di interesse storico e naturalistico. Informazioni ed iscrizione obbligatoria telefonando allo 079/641.75.09 oppure scrivendo a [email protected] . All'interno del bunker mascherina obbligatoria.