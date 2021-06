La rinuncia del Municipio cittadino a una parte della fase 2 di realizzazione del Parco urbano – quella relativa al Café du Parc – fa storcere il naso ai consiglieri comunali PPD Gabriele Pedroni e Paolo Locatelli. Non è piaciuto anzitutto il mancato coinvolgimento delle Commissioni. Criticato poi il fatto di ritenere il ristoro un’opera non indispensabile, sconfessando così di fatto «l’impostazione tanto declamata per la realizzazione dell’intero Parco urbano». Non piace nemmeno la metodologia «di presentare grandi progetti ‘spacchettandoli’ in più messaggi e proponendone la concretizzazione attraverso la suddivisione in più fasi realizzative», ciò che «non risponde di certo ai requisiti di trasparenza».