Il cantiere del Ritom fa i conti con il coronavirus

Scavo del pozzo forzato, costruzione dell’edificio che ospiterà turbine e pompe, lavori preparatori per il futuro bacino do demodulazione. A Piotta e nella zona di Piora proseguono a buon ritmo i vari cantieri per la realizzazione della nuova centrale idroelettrica del Ritom che, mese più, mese meno, fra quattro anni sostituirà quella attuale in servizio da ormai cento anni. Per condurre in porto il progetto, il più importante in ambito idroelettrico da 50 anni a questa parte nel nostro cantonale, è stata costituita la Ritom SA, società partecipata al 75% dalle FFS e al 25% dal Cantone Ticino). I lavori, che prevedono un investimento di 250 milioni di franchi, hanno preso avvio nell’autunno del 2018 e la scorsa primavera hanno subito una battuta d’arresto per il lockdown causato dalla pandemia...