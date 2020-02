Il numero di nove persone diffidate da giovedì al carnevale del Rabadan sono arrivate oggi a 24 unità. Questi ultimi non potranno più prendere parte alla manifestazione e saranno segnalati agli altri carnevali del cantone e del Moesano. Coloro che non rispetteranno la diffida potrebbero essere denunciati penalmente. Secondo il progetto “Carnevale in sicurezza” una di queste era già stata diffidata durante il carnevale di Roveredo, perciò non avrebbe potuto partecipare al Rabadan. Ai microfoni di Radio 3i, il responsabile della sicurezza della manifestazione Giovanni Capoferri ha detto che quella persona “dovrà ora fare i conti con una denuncia per violazione di domicilio”.