Se fosse stato un anno (davvero) normale, oggi vi presenteremmo il programma del carnevale cittadino a due giorni dall’inizio. Ma così non è, ancora. E pertanto l’attenzione è rivolta alle finanze della Società Rabadan, considerando che l’ultima vera edizione rimane quella del 2020 quando a Bellinzona - sull’arco di sei giorni - arrivarono oltre 160.000 festaioli (+4,5% rispetto ai dodici mesi precedenti). Poi lo sapete come è andata: il coronavirus ha stravolto le nostre vite e anche i piani degli organizzatori dei bagordi principali della Svizzera italiana. Niente frizzi e lazzi nel 2021 (a parte delle alternative... casalinghe con i kit da acquistare per vivere comunque qualche ora di spensieratezza e inondare di coriandoli il divano) e nemmeno quest’anno.

«Riusciamo a barcamenarci»

Per il Rabadan è stato un doppio duro colpo. Che lo ha portato a rinunciare, lo scorso 2 dicembre, pure all’edizione «light» in programma in zona Espocentro. La domanda è scontata: quanto rimane in cassa? «La situazione al momento è sopportabile. Riusciamo, per così dire, a barcamenarci grazie al Fondo eventi straordinari, in quanto dobbiamo far fronte a costi fissi annuali pari a circa 150.000 franchi», risponde il presidente Giovanni Capoferri, alla testa della Società Rabadan da otto mesi. Fondamentale, puntualizza però subito il nostro interlocutore, sarà riuscire ad organizzare un evento nei prossimi mesi.

Verosimilmente in giugno: «Ci stiamo pensando, è vero. Se non organizzassimo nulla, infatti, per l’edizione 2023 vi sarebbe un rischio in più. Mi spiego meglio. Se per caso dovesse fare brutto tempo od addirittura nevicare, come nel 2014 e nel 2015, allora potremmo essere davvero in difficoltà». Durante l’assemblea del 23 giugno scorso avete chiesto un contributo straordinario di 15.000 franchi alla Città alla luce della perdita lorda di 135.000 franchi registrata nel 2021: l’avete ricevuto? «È stato ‘congelato’».

Discussioni in corso

Dicevamo dell’evento estivo. Al momento non c’è nulla di concreto, anche perché «prima dobbiamo discuterne al nostro interno e, in seguito, con il Municipio di Bellinzona, al quale compete il rilascio dell’autorizzazione. Se dovesse arrivare il via libera allora potremmo anche pensare di coinvolgere gli organizzatori degli altri carnevali per un unico appuntamento. Ma allo stato attuale è prematuro illustrare scenari», chiosa il presidente del Rabadan.

