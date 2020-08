Il caso ora è davvero definitivamente chiuso. Negli scorsi giorni è stata ritirata l’istanza di tentativo di conciliazione presentata nel gennaio 2018 da un privato cittadino contro l’ex granconsigliere Donatello Poggi, per due articoli riguardanti il genocidio di Srebrenica pubblicati otto anni fa. Il Tribunale federale, come noto, a fine dicembre 2018 aveva accolto il ricorso del già deputato e municipale di Biasca contro la condanna a pena sospesa per ripetuta discriminazione razziale che gli era stata inflitta dalla Corte di appello e di revisione penale di Locarno. Con data 17 agosto la Pretura di Lugano ha così stralciato dai ruoli la procedura conciliativa, senza ulteriori formalità, avente per oggetto un’azione volta all’accertamento di un’illecita lesione della personalità.