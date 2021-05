Noi ticinesi lo sappiamo benissimo. Abbattere, anche solo metaforicamente, il Monte Ceneri è mica cosa semplice. Per infrangere quella «barriera», fisica soprattutto e mentale molto spesso, che divide in due il Cantone, ci è voluta un’opera che lasciasse addirittura tutto il mondo a bocca aperta: il tunnel di base messo in esercizio lo scorso dicembre che ha rivoluzionato la mobilità a Sud delle Alpi.

Un’infrastruttura sotterranea che, paradossalmente, ci ha fatto (ri)scoprire le bellezze che stanno sopra. A cielo aperto. Il fotografo della Turrita Nicola Demaldi ha colto, nella sua essenza, le due meraviglie. E il frutto del suo lavoro decennale è ammirabile fino al 7 novembre nella Sala Arsenale del Castelgrande di Bellinzona nella mostra intitolata «Il Ceneri e le sue Terre, una galleria...