Il Centro professionale tecnico di Biasca ha un nuovo direttore

Bellinzona

Scartata la variante che prevedeva l’edificazione dell’istituto nel futuro quartiere in quanto non avrebbe visto la luce prima del 2030 - Ecco dunque il credito di 9 milioni di franchi circa per la sede provvisoria completa (accanto a quella attuale) che consentirà di ristrutturare ed ampliare l’edificio garantendo nel contempo l’attività didattica