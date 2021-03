Tra le attività ancora ferme a causa della pandemia ci sono i cinema. E di conseguenza i Cineclub, lì dove appassionati di film d’autore e classici hanno l’abitudine di riunirsi per le proiezione. Ne è un esempio, in città, il Circolo del cinema di Bellinzona. «Speravamo di poter ricominciare con le proiezioni nelle prossime settimane ma la proroga decisa di recente dal Consiglio federale ci ha nuovamente messi in stand-by», spiega Michele Dell’Ambrogio, attivo in questo gruppo dal lontano 1976 e da tempo responsabile artistico. Si confida dunque in allentamenti da Berna alla metà del prossimo mese. Dopodiché si potrà forse ripartire con la rassegna «Cinema dal mondo» che dà spazio a proposte dall’America latina, dall’Africa, dall’Asia e dall’Europa dell’est: era stata rinviata in autunno...